Bruno Barbieri a Bari Vecchia: tra vicoli, sorrisi e assaggi irresistibili

Bruno Barbieri è sbarcato a Bari e la città sembra averlo subito conquistato. Il celebre chef e conduttore di “Bruno Barbieri 4 Hotel” ha condiviso poche ore fa sui social un video girato tra i vicoli di Bari Vecchia, scrivendo: “Ragazzi che accoglienza! Bari: spettacolare!”.

Tra chiacchiere con i locali, scorci pittoreschi e qualche assaggio della cucina barese, Barbieri ha mostrato il lato più autentico della città, con un entusiasmo contagioso che promette di rendere la puntata davvero speciale.

