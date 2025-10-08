MERCOLEDì, 08 OTTOBRE 2025
Bruno Barbieri a Bari Vecchia: tra vicoli, sorrisi e assaggi irresistibili

«Ragazzi che accoglienza! Bari: spettacolare!», scrive lo chef sui social -VIDEO-

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Ottobre 2025 - 16:46
foto barbieri
  • 45 sec
villaggiodelgusto.com

Bruno Barbieri è sbarcato a Bari e la città sembra averlo subito conquistato. Il celebre chef e conduttore di “Bruno Barbieri 4 Hotel” ha condiviso poche ore fa sui social un video girato tra i vicoli di Bari Vecchia, scrivendo: “Ragazzi che accoglienza! Bari: spettacolare!”.

Tra chiacchiere con i locali, scorci pittoreschi e qualche assaggio della cucina barese, Barbieri ha mostrato il lato più autentico della città, con un entusiasmo contagioso che promette di rendere la puntata davvero speciale.

﻿

