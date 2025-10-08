Bari, erba alta e degrado in via Canonico Bux e Corso Mazzini

A Bari, il verde pubblico continua a trasformarsi in un ostacolo quotidiano per chi abita in città. Lo denuncia il consigliere del Municipio I, Luca Bratta, che attraverso un post su Facebook mette in evidenza come, nonostante numerose richieste inviate tramite PEC agli uffici competenti e all’azienda incaricata, la situazione resti invariata.

Via Canonico Bux è solo l’ultimo esempio di erba alta e aree trascurate, ma lo stesso problema si ripete in Corso Mazzini, via Tommaso Fiore e in molti altri quartieri del centro. Secondo Bratta, è inaccettabile che un semplice intervento di diserbo o sfalcio dell’erba infestante diventi un vero e proprio “affare di Stato”.

I residenti non chiedono miracoli, ma decoro, sicurezza e rispetto per il territorio in cui vivono ogni giorno. L’appello del consigliere è chiaro: è tempo di passare dalle parole ai fatti e restituire ai cittadini strade e spazi pubblici finalmente curati e vivibili.