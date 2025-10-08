MERCOLEDì, 08 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,278 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,278 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, erba alta e degrado in via Canonico Bux e Corso Mazzini

«I cittadini chiedono solo decoro e sicurezza»

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Ottobre 2025 - 17:02
Foto Bratt
  • 14 sec
villaggiodelgusto.com

A Bari, il verde pubblico continua a trasformarsi in un ostacolo quotidiano per chi abita in città. Lo denuncia il consigliere del Municipio I, Luca Bratta, che attraverso un post su Facebook mette in evidenza come, nonostante numerose richieste inviate tramite PEC agli uffici competenti e all’azienda incaricata, la situazione resti invariata.

Via Canonico Bux è solo l’ultimo esempio di erba alta e aree trascurate, ma lo stesso problema si ripete in Corso Mazzini, via Tommaso Fiore e in molti altri quartieri del centro. Secondo Bratta, è inaccettabile che un semplice intervento di diserbo o sfalcio dell’erba infestante diventi un vero e proprio “affare di Stato”.

I residenti non chiedono miracoli, ma decoro, sicurezza e rispetto per il territorio in cui vivono ogni giorno. L’appello del consigliere è chiaro: è tempo di passare dalle parole ai fatti e restituire ai cittadini strade e spazi pubblici finalmente curati e vivibili.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia , Salute e Medicina

Puglia, sempre più cittadini rinunciano alle...

Nel 2024 oltre 10 pugliesi su 100 hanno rinunciato a una...
- 8 Ottobre 2025
Attualità

Bari, mozzarella Deliziosa richiamata per rischio...

Un richiamo alimentare coinvolge lo stabilimento di Noci della Delizia Spa....
- 8 Ottobre 2025
Attualità

Bari, erba alta e degrado in...

A Bari, il verde pubblico continua a trasformarsi in un ostacolo...
- 8 Ottobre 2025
Attualità

Bruno Barbieri a Bari Vecchia: tra...

Bruno Barbieri è sbarcato a Bari e la città sembra averlo...
- 8 Ottobre 2025