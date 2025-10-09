Bari, al via vaccinazione antinfluenzale a personale e pazienti del Policlinico

Prenderà il via da domani, venerdì 10 ottobre, alle ore 10 la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025 per il personale e i pazienti del Policlinico di Bari. La campagna sarà realizzata on site, portando la vaccinazione direttamente nei reparti, con un’organizzazione realizzata dalla Control room per semplificare l’adesione del personale sanitario e dei pazienti, cui la somministrazione del vaccino è raccomandata.