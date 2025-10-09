GIOVEDì, 09 OTTOBRE 2025
Università Bari, riaccreditata la scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente

Dopo un anno di sospensione dovuto al ridimensionamento dell’attività assistenziale seguito alla pandemia

Gio, 9 Ottobre 2025
I medici che desiderano specializzarsi in Malattie dell’Apparato Digerente potranno tornare a farlo in Puglia. L’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica ha infatti riaccreditato la Scuola di Specializzazione dell’Università di Bari “Aldo Moro”, che offrirà sei posti disponibili per il prossimo anno accademico.

La scuola, diretta dalla prof.ssa Mariabeatrice Principi, ha come sede centrale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e può contare su una rete formativa che coinvolge altre strutture sanitarie di eccellenza della regione. Si tratta di un riconoscimento significativo per la scuola di Gastroenterologia dell’Ateneo barese, una delle più prestigiose e storiche a livello nazionale, che negli anni ha formato numerosi specialisti di rilievo, oggi impegnati in centri universitari e ospedalieri di primo piano in Italia e all’estero.

Dopo un anno di sospensione dovuto al ridimensionamento dell’attività assistenziale seguito alla pandemia, la scuola – unica in Puglia – riprende la sua attività formativa. I laureati in Medicina e Chirurgia potranno così partecipare al concorso nazionale per accedere al percorso quadriennale di specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, tornando a formarsi nel territorio regionale.

Foto Uniba.it

