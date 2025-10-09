Bari, spaccano il vetro dell’auto e rubano la spesa: “Quartiere allo sbando”

Vetro dell’auto spaccato e spesa rubata: è accaduto ieri mattina nei pressi del supermercato “Primo Prezzo”, a Palese. Una donna, dopo aver fatto la spesa, ha trovato il finestrino del proprio veicolo infranto e le buste sparite. Un furto rapido, probabilmente avvenuto in pochi minuti, mentre la vittima si era allontanata per un’altra commissione. Non si tratta di un caso isolato: episodi simili sono stati segnalati anche a Santo Spirito. “Non so chi possano essere gli artefici di tali bassezze – ha denunciato una donna sui social pubblicando la foto dell’accaduto – ma è il segno di un paese allo sbando, specchio di una società alla deriva”. I residenti, intanto, chiedono maggiore vigilanza nel quartiere, soprattutto nelle ore mattutine e serali.