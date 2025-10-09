Nel pub con la pistola, arrestato 30enne a Trani

Continua l’attività di controllo dei locali di pubblico spettacolo da parte della Polizia di Stato. Un 30enne di Andria è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina modificata, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola lanciarazzi alterata e munita di cartucce. La Procura di Trani ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione è scattata negli scorsi giorni scorsi durante una serie di controlli amministrativi congiunti tra la Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani e gli agenti del Commissariato di Trani, dopo una segnalazione arrivata tramite la piattaforma YouPol. Le verifiche hanno riguardato diversi locali molto frequentati della città, anche da clienti provenienti da fuori provincia. Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno individuato il giovane armato e lo hanno bloccato, impedendo che la presenza dell’arma potesse rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica.

Le indagini sono poi proseguite con una serie di perquisizioni, che hanno portato al sequestro di un manganello olandese trovato a bordo di un’auto. Il proprietario, un 40enne di Trani, è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L’operazione rientra nel piano di controlli mirati predisposto dalla Polizia di Stato per contrastare fenomeni di illegalità nei luoghi pubblici e rafforzare la sicurezza partecipata tra cittadini e istituzioni. Si precisa che il provvedimento non è definitivo e che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.