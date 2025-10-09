I bonifici istantanei diventano obbligatori: pagamenti veloci e più sicuri per tutti

Da oggi i trasferimenti di denaro tra conti correnti in euro cambiano passo: i bonifici istantanei diventano obbligatori e promettono di completare il pagamento in pochi secondi, 24 ore su 24, anche nei festivi. La novità, oltre a rivoluzionare i tempi dei pagamenti, porta con sé un importante tassello di sicurezza: la verifica obbligatoria del beneficiario.

In pratica, prima che il denaro lasci il conto, la banca o Poste Italiane devono controllare che l’IBAN inserito corrisponda al nome del destinatario. Se qualcosa non torna, il cliente viene immediatamente avvisato e può decidere se confermare o annullare l’operazione. Una misura che, secondo Emilio Di Conza, presidente regionale di Adiconsum Puglia, rappresenta un “passo avanti per la tutela dei cittadini”, soprattutto considerando i numerosi casi di truffe o errori legati a bonifici effettuati senza controllo.

Il nuovo obbligo vale sia per i bonifici istantanei sia per quelli ordinari e prevede conseguenze precise in caso di inadempienza da parte degli istituti di credito: eventuali perdite subite dai clienti potranno essere imputate alla banca, con possibilità di reclamo o ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario senza assistenza legale.

Nonostante i vantaggi, Adiconsum Puglia invita alla prudenza: i bonifici istantanei non sono revocabili. Una volta eseguiti, il denaro non può essere recuperato, quindi è fondamentale controllare sempre i dati del destinatario e diffidare di richieste improvvise o allarmistiche, spesso alla base delle truffe di “manipolazione del pagatore”.

“La tecnologia è un alleato prezioso – conclude Di Conza – ma non sostituisce l’attenzione umana. La velocità dei pagamenti è una conquista, purché viaggi insieme alla sicurezza e alla consapevolezza di chi li utilizza”.﻿