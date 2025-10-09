Bari e New York sempre più vicine: United Airlines inaugura voli diretti quadrisettimanali

Un nuovo ponte aereo tra Puglia e Stati Uniti sta per prendere il volo: dal 1° maggio, United Airlines collegherà Bari all’aeroporto di Newark con voli quadrisettimanali. I collegamenti partiranno da Bari il lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 9.45, con arrivo a New York alle 14.00; i ritorni da Newark sono previsti il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle 16.45, con arrivo a Bari il giorno successivo alle 7.45.

Secondo Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, si tratta di una notizia di grande rilevanza per il territorio. La scelta di un colosso dell’aviazione mondiale conferma il valore strategico del mercato pugliese e apre nuove opportunità per il turismo, la cultura e la rete imprenditoriale della regione. La decisione arriva in seguito ai risultati positivi del primo anno di operatività della rotta e al crescente interesse dei turisti americani verso le bellezze della Puglia.

Vasile sottolinea come questa programmazione rappresenti un passo avanti per lo sviluppo infrastrutturale e la qualificazione degli aeroporti pugliesi, rendendoli sempre più attrattivi per i grandi operatori internazionali. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato – dei risultati ottenuti e della fiducia accordata dalle istituzioni regionali e dal Governo nella nostra azione a sostegno della crescita dei collegamenti internazionali”.

Con questo nuovo volo, la Puglia consolida il suo ruolo sulla mappa del turismo globale, offrendo ai viaggiatori americani un accesso diretto alla cultura, alla storia e alle tradizioni locali, e agli operatori economici pugliesi una porta aperta sui mercati oltreoceano.﻿