Tornano le giornate FAI d’autunno, palazzi e giardini storici visitabili anche in Puglia

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli italiani: le Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre, giunte quest’anno alla XIV edizione. Promosse dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, le giornate offriranno l’occasione di visitare oltre 700 luoghi straordinari in 350 città, molti dei quali solitamente chiusi al pubblico.

Anche la Puglia parteciperà con decine di aperture tra palazzi storici, giardini, aree naturali e complessi religiosi, invitando cittadini e turisti a scoprire il lato più autentico del territorio, lontano dai percorsi turistici convenzionali.

L’iniziativa, sostenuta dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI territoriali, coinvolge ogni anno migliaia di volontari e studenti, confermando la vocazione educativa e civica della Fondazione. Le visite saranno a contributo libero, e i fondi raccolti serviranno a sostenere la missione del FAI: tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Quest’edizione assume un valore particolare, perché coincide con il cinquantesimo anniversario della nascita del FAI, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni. Cinquant’anni di impegno per la salvaguardia dei luoghi d’arte e di natura e per la diffusione di una cultura del rispetto e della bellezza.

Le Giornate FAI d’Autunno 2025 rientrano nella campagna nazionale “Ottobre del FAI”, dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la tutela dei beni culturali. Gli iscritti – e chi sceglierà di aderire durante l’evento – avranno accessi prioritari e visite speciali.

L’evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e delle principali istituzioni nazionali, con il supporto di partner come Dolce & Gabbana, Groupama, Ferrero, ITA Airways e Ferrarelle Società Benefit, e la collaborazione della FIAB per promuovere la mobilità sostenibile.

In parallelo, la Rai, main media partner, dedicherà una settimana alla valorizzazione dei beni culturali italiani, con servizi e approfondimenti su tv, radio e piattaforme digitali. Durante il weekend dell’11 e 12 ottobre, ville, chiese, palazzi e giardini apriranno le loro porte per accogliere cittadini e turisti in un viaggio collettivo nel cuore dell’Italia. Le Giornate FAI d’Autunno tornano così a essere un momento di scoperta e di appartenenza: un invito a guardare il Paese con occhi nuovi, attraverso la bellezza che unisce memoria e futuro.