GIOVEDì, 09 OTTOBRE 2025
Compra auto online, ma è una truffa: denunciata una coppia a Lecce

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Ottobre 2025 - 10:06
Una giovane coppia è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lecce per una truffa online ai danni di un cittadino del basso Salento. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri della Tenenza di Tricase, i due avrebbero messo in vendita, su un noto portale di compravendita di auto, una vettura di marca tedesca mai realmente esistita. Dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, si sarebbero fatti accreditare oltre 8mila euro come acconto sul conto corrente italiano a loro riconducibile, per poi rendersi irreperibili.

La vittima, accortasi dell’inganno, ha sporto denuncia. Le successive indagini di polizia giudiziaria e gli accertamenti bancari hanno permesso di identificare la coppia, ora segnalata all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata, commessa “a distanza mediante strumenti informatici o telematici che ne ostacolano l’identificazione”. La Guardia di Finanza ricorda che per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e sottolinea come il contrasto alla criminalità economica resti una priorità per tutelare cittadini e imprese oneste.

