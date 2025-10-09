Bari, blitz antidroga tra Japigia e San Giorgio: sei arresti

Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato nei quartieri Japigia e San Giorgio. Nei giorni scorsi, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, gli agenti hanno arrestato sei persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle perquisizioni, condotte dalla Squadra Mobile con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile antidroga e antiesplosivo, i poliziotti hanno sequestrato complessivamente 2,7 chili di hashish, 220 grammi di cocaina, 80 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Rinvenuti anche oltre 21mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le indagini hanno evidenziato diverse modalità di occultamento della droga: in un caso la sostanza era nascosta in un contenitore magnetico ancorato alla ringhiera di un balcone, in un altro all’interno di una carrozzeria del quartiere Japigia. L’operazione rientra nel piano di controlli mirati predisposti dal Questore di Bari per contrastare la diffusione degli stupefacenti e garantire maggiore sicurezza nelle aree periferiche della città. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno contraddittorio tra le parti.