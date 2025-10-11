Bari e Bitonto: musei in festa per grandi e bambini

Educare i più piccoli alla bellezza, alla natura e alla spiritualità può trasformare il modo in cui guardano il mondo. Con questo spirito ArtWork propone per domani, domenica 12 ottobre, un doppio appuntamento speciale in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2025: “Francesco, icona del creato”, un percorso tra arte, narrazione e natura pensato per grandi e bambini.

Si parte a Bari, alle 11, al Museo degli Exultet in via dei Dottula, per poi spostarsi nel pomeriggio a Bitonto, alle 16, al Museo di Arte Sacra di via Ferrante Aporti 15. In entrambe le sedi, i piccoli visitatori potranno scoprire la figura di San Francesco d’Assisi, simbolo universale di amore e rispetto per il Creato, attraverso linguaggi diversi: dall’arte alla narrazione, dall’esperienza diretta all’interazione con i luoghi culturali.

Il programma prevede laboratori creativi ispirati al Cantico delle Creature, percorsi guidati tra opere sacre e miniature degli Exultet, racconti animati e teatralizzati sulla vita di San Francesco, oltre a spazi di gioco e riflessione sul rapporto tra uomo, natura e spiritualità. Tutte le attività sono rivolte ai bambini dai 4 ai 12 anni, accompagnati da un adulto, così da rendere la giornata anche un momento di condivisione familiare.

Due musei, due città, un unico messaggio: coltivare nei più piccoli la capacità di meravigliarsi, rispettare il creato e comprendere l’arte come linguaggio universale. Un’occasione che unisce educazione, cultura e divertimento, offrendo un’esperienza completa e stimolante per tutta la famiglia.﻿