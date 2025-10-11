SABATO, 11 OTTOBRE 2025
Lobuono: “Il centrosinistra lascia una Ferrari? Purtroppo non vinciamo un campionato da anni…”

Il candidato del centrodestra risponde con ironia alle dichiarazioni di Emiliano

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Ottobre 2025 - 14:59
Luigi Lobuono
  • 54 sec
villaggiodelgusto.com

Battuta pronta e sorriso ironico per Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, che a Bari ha incontrato i giornalisti a margine dell’appuntamento elettorale organizzato dal Nuovo PSI. Quando gli è stato chiesto di commentare le recenti dichiarazioni del presidente uscente Michele Emiliano, Lobuono ha scelto l’ironia automobilistica per sintetizzare la sua visione della situazione politica:

«Mi permetterete una battuta: pur essendo un tifoso sfegatato della Ferrari, devo ammettere che soffriamo da parecchio perché non vinciamo un campionato del mondo da 17 anni. Se il centrosinistra in questo momento ci avesse lasciato una McLaren, allora sarebbe stata tutta un’altra musica».

Un paragone che ha strappato un sorriso, ma che ha anche messo in chiaro il tono della giornata: un mix di realismo e determinazione per marcare la distanza dal governo uscente e ribadire l’identità del centrodestra pugliese.

Lobuono ha poi ringraziato i socialisti pugliesi, sottolineando la storica coerenza della loro alleanza con la coalizione: «I socialisti pugliesi fanno parte da sempre della nostra coalizione con grande coerenza e lealtà, e li ringrazio».

Parole che hanno introdotto un passaggio più politico e identitario:﻿«Il centrodestra non è un taxi: abbiamo le idee chiare, dei valori solidi e un’identità precisa. La nostra coalizione è composta da persone e realtà politiche che da sempre condividono una visione comune di sviluppo e di governo della Puglia e del Paese».

