Bari, i “biglietti d’amore” tra automobilisti in corso Italia

La segnalazione

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Ottobre 2025 - 10:53
Non c’è mai fine al degrado, in corso Italia gli automobilisti si scambiano “biglietti d’amore” ma la cosa più emblematica, è che sullo stesso marciapiede non è possibile parcheggiare. La denuncia è dei residenti che da anni ormai chiedono una maggiore attenzione su corso Italia, invaso da rifiuti, senzatetto e degrado.

