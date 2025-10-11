Non c’è mai fine al degrado, in corso Italia gli automobilisti si scambiano “biglietti d’amore” ma la cosa più emblematica, è che sullo stesso marciapiede non è possibile parcheggiare. La denuncia è dei residenti che da anni ormai chiedono una maggiore attenzione su corso Italia, invaso da rifiuti, senzatetto e degrado.
Bari, i “biglietti d’amore” tra automobilisti in corso Italia
La segnalazione
