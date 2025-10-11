SABATO, 11 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,348 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,348 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Più richieste d’aiuto tra i giovani? Il deepnude e il revenge porn nuove frontiere della violenza digitale

Con il ritorno a scuola aumentano casi

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Ottobre 2025 - 14:25
Revenge porn
  • 59 sec
villaggiodelgusto.com

Con il ritorno a scuola, l’Associazione Meter richiama l’attenzione sull’aumento dei casi legati all’uso improprio dell’intelligenza artificiale e del revenge porn: immagini manipolate, condivisioni non consensuali e comportamenti digitali che coinvolgono sempre più spesso i minori.

Una delle ultime segnalazioni raccolte da Meter riguarda 125 studentesse italiane denudate virtualmente da coetanei tramite l’IA, a dimostrazione di una violenza digitale che cresce silenziosamente accanto ai casi di sexting, sextortion e adescamento.

Nel 2024 il Centro Ascolto dell’associazione ha gestito 490 richieste di tutela di minori. La maggior parte dei casi riguarda i rischi online, con interventi di supporto psicologico, giuridico e informatico. Significativa anche la presenza di abusi sessuali, disturbi d’ansia e difficoltà familiari, per i quali il Centro ha offerto assistenza.

Il Centro Ascolto di Meter è attivo tutto l’anno, in presenza e online, e mette a disposizione un’équipe multidisciplinare composta da psicologi, psicoterapeuti, legali e tecnici informatici.

Offre ascolto e consulenza a minori, famiglie, insegnanti e adulti che affrontano situazioni di disagio: dall’abuso e dalla violenza digitale ai problemi emotivi, alle dipendenze da internet, al cyberbullismo e ai conflitti familiari.

È possibile contattare il Centro Ascolto tramite il Numero Verde o compilando il modulo online — anche in forma anonima — sul sito ufficiale: https://associazionemeter.org/servizi/centro-ascolto/richiedi-consulenza/.

Nell’ultimo anno è stato registrato un aumento delle richieste di aiuto via WhatsApp, canale preferito soprattutto dagli adolescenti: il servizio è dunque raggiungibile al numero +39 342 7319716.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Più richieste d’aiuto tra i giovani?...

Con il ritorno a scuola, l’Associazione Meter richiama l’attenzione sull’aumento dei...
- 11 Ottobre 2025
Economia

Rincari d’autunno per alimentari. Spesa per...

Proseguono i forti rincari dei prezzi dei generi alimentari, al punto...
- 11 Ottobre 2025
Economia

Quadro preoccupante del commercio: vendite ancora...

Vendite al dettaglio ancora in calo e consumi delle famiglie in...
- 11 Ottobre 2025
Attualità , Eventi

Bari e Bitonto: musei in festa...

Educare i più piccoli alla bellezza, alla natura e alla spiritualità...
- 11 Ottobre 2025