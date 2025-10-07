L’ombrello può essere messo da parte: in settimana poche piogge e freddo in attenuazione

La parte centrale della settimana, tra oggi e venerdì 10 ottobre, non porterà grandi sorprese, perché l’alta pressione che occupa gran parte del Mediterraneo Occidentale continuerà a tenere a distanza le perturbazioni. Lo dice il team Giuliacci. Questo significa che di piogge ce ne saranno davvero poche, e anche le temperature piano piano risaliranno, pur rimanendo in generale al di sotto dei valor medi stagionali. Cerchiamo allora di capire quali sono le indicazioni che arrivano dalle mappe più aggiornate e dove, nei prossimi giorni, tornerà utile l’ombrello.

Nella giornata di oggi, spiega ancora il team Giuliacci, un po’ di nuvolosità insisterà al Sud, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia in Puglia e Calabria; nel resto d’Italia la giornata sarà in generale soleggiata. Mercoledì 8 ottobre al Sud insisteranno un po’ di nuvole che però, in questo caso, non renderanno necessario l’ombrello; sempre in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Giovedì 9 ottobre ampie schiarite riporteranno il sole in tutto il Sud, ma in compenso al Nord aumenterà la nuvolosità, che comunque non porterà piogge. Venerdì 10 ottobre giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con la possibilità di qualche acquazzone o temporale su Sicilia e Sardegna.