World Thrombosis Day, ad Altamura focus sul rischio nelle donne

Prevenire e gestire la trombosi, con particolare attenzione al rischio femminile. È l’obiettivo delle iniziative promosse dal Centro Trombosi del Presidio Ospedaliero della Murgia “F. Perinei”, che lunedì 13 ottobre parteciperà al World Thrombosis Day 2025, la campagna mondiale di sensibilizzazione lanciata dall’International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).

La trombosi resta una delle principali cause di mortalità e morbilità a livello globale, ma nelle donne presenta caratteristiche cliniche specifiche legate a fattori biologici e ormonali: gravidanza, uso di contraccettivi orali, terapie ormonali sostitutive e alcune patologie aumentano il rischio e richiedono strategie mirate di prevenzione.

Per questo il Centro Trombosi di Altamura ha organizzato incontri divulgativi aperti al pubblico, attività di consulenza e valutazione del rischio trombotico con il personale specializzato e sessioni di aggiornamento interno dedicate a medici e infermieri sull’approccio di genere nella gestione delle patologie tromboemboliche. “La trombosi è una malattia subdola, ma in gran parte prevenibile – spiega Giovanni Dirienzo, responsabile del Centro –. Puntare l’attenzione sul sesso femminile significa riconoscere differenze cliniche importanti e promuovere una medicina più personalizzata e consapevole”. L’iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione e promozione della salute portate avanti dall’ASL Bari e dalla Direzione del presidio ospedaliero, in linea con gli obiettivi di sanità pubblica regionali e nazionali.