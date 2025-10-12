Polo Socio Sanitario di Prossimità a Bari: il programma di informazione e screening di ottobre

Negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76, inizierà un nuovo ciclo di incontri di sensibilizzazione e screening. Gli appuntamenti sono promossi dal Polo Socio Sanitario di Prossimità di Bari e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.

Il programma prevede momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

Di seguito, il programma dettagliato degli appuntamenti:

Giovedì 23 ottobre – Screening clinico: eco tiroide, eco addome: dalle ore 17 alle 19, condotto da Emanuele Costanza, medico di medicina generale ed ecografista.

dalle ore 17 alle 19, condotto da Emanuele Costanza, medico di medicina generale ed ecografista. Martedì 28 ottobre – Oltre le dipendenze: quando (anche) il partner diventa una droga: dalle ore 10 alle 12, condotto da Alessandra Pepe, psicologa, e Chiara Turchiano, assistente sociale.

Il Polo Socio Sanitario di Prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.