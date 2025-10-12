DOMENICA, 12 OTTOBRE 2025
Polo Socio Sanitario di Prossimità a Bari: il programma di informazione e screening di ottobre

Il 23 e 28 ottobre

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 22:03
medico medici
  • 59 sec
Negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76, inizierà un nuovo ciclo di incontri di sensibilizzazione e screening. Gli appuntamenti sono promossi dal Polo Socio Sanitario di Prossimità di Bari e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.
Il programma prevede momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.
Di seguito, il programma dettagliato degli appuntamenti:
villaggiodelgusto.com

 

  • Giovedì 23 ottobre – Screening clinico: eco tiroide, eco addome: dalle ore 17 alle 19, condotto da Emanuele Costanza, medico di medicina generale ed ecografista.
  • Martedì 28 ottobre – Oltre le dipendenze: quando (anche) il partner diventa una droga: dalle ore 10 alle 12, condotto da Alessandra Pepe, psicologa, e Chiara Turchiano, assistente sociale.
Il Polo Socio Sanitario di Prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.
Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.
È consigliata la prenotazione sul sito www.polosociosanitario.it. Per informazioni contattare info@polosociosanitario.it.
Download PDF
