Bari, controlli su bici, scooter e tir: decine di violazioni

Nell’ambito del ciclo di controlli congiunti tra la Polizia Locale di Bari ed i funzionari della Motorizzazione Civile di Bari, negli scorsi giorni sono stati due gli interventi mirati che hanno visto coinvolto il personale delle due amministrazioni:

Mercoledì 8 ottobre i controlli congiunti hanno riguardato i mezzi pesanti, 11 i veicoli sottoposti a controlli e 21 le violazioni accertate e contestate tra cui:

5 violazioni ex art. 179 c 2 del codice della strada (di seguito: cds) e per tachigrafi (misuratori fissi della velocità e tempi di guida) alterati e non conformi;

1 violazione in materia di distacco dei lavoratori nell’ ambito dei trasporti internazionali;

13 le violazioni sui tempi di guida, riposo del conducente e velocità ex art. 174,178 e 142 cds;

1 violazione in materia di licenza ed autorizzazione al trasporto per conto terzi di merci ex art. 46 legge 298/1974;

1 violazione relativa ai limiti dimensionali dei veicoli ex art 61 cds;

3 le patenti di guida ritirate ai fini della sospensione;

2 “carte conducente” (serve nel tachigrafo per identificare il conducente che guida) ritirate;

1 autoarticolato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Ieri invece sono stati eseguiti 11 controlli che hanno riguardato la micromobilita’: 15 i veicoli sottoposti ai controlli con banco di prova mobile della Mctc, di cui 2 biciclette a pedalata assistita di cui una è risultata alterata, 8 ciclomotori per i quali ad esito dei controlli 3 di questi ultimi sono risultati alterati e sanzionati ex art 97 cds, 5 motocicli (regolari).

Diverse le sanzioni contestate con fermi e sequestri finalizzati alla confisca. Sono stati effettuati anche controlli tecnici con il “fonometro” circa la rumorosità dei dispositivi silenziatori dei veicoli a motore, 3 dei veicoli sottoposti a quest’ultimo accertamento sono risultati irregolari con decibel al di sopra della soglia prevista, in questo caso in violazione ex art. 155 cds con conseguente segnalazione all’ UMC (Ufficidella Motorizzazione Civile).

In altri due casi invece è stato contestata la violazione dell’articolo 78 del cds per dispositivi silenziatori non omologati ed oggetto di illecita sostituzione rispetto a quelli di fabbrica. Contestate anche violazioni in materia di esercitazioni alla guida di veicoli a due ruote. I controlli a tutela della sicurezza stradale e della vivibilità cittadina continueranno nei prossimi mesi.