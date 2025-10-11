SABATO, 11 OTTOBRE 2025
Blitz a Bitonto: smantellata piazza di spaccio storica nel centro storico

Un passo importante contro il traffico di droga

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Ottobre 2025 - 18:00
carabinieri-auto logo
  • 53 sec
villaggiodelgusto.com

Una operazione dei Carabinieri ha portato a un nuovo colpo contro il traffico di droga nel cuore di Bitonto. Nella serata di ieri, militari della Compagnia di Modugno, supportati da unità cinofile, dall’Aliquota di Primo Intervento del Comando Provinciale di Bari e dal Nucleo Elicotteri, hanno sorpreso due persone ritenute coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento, parte di un servizio mirato di controllo del territorio, si è concentrato su via Le Vergini, nota “piazza di spaccio” del centro storico. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno trovato i due all’interno di un’abitazione abbandonata, in possesso di oltre 250 grammi di droga – tra marijuana, hashish e cocaina – già suddivisa in dosi, insieme a 500 euro in contanti, strumenti per il confezionamento e un foglio con i conteggi dell’attività illecita.

Oltre agli arresti, alcuni assuntori di droga presenti nella zona sono stati sanzionati per violazioni amministrative secondo l’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza dovrà essere confermata in tribunale, con il pieno diritto di difesa degli indagati.

L’operazione conferma l’attenzione costante dei Carabinieri sul contrasto allo spaccio nella zona centrale di Bitonto, un impegno che proseguirà anche nei prossimi mesi.﻿

