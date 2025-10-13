Bari, via Unità d’Italia sarà più illuminata la sera: “una vittoria” dopo i numerosi incidenti

Dopo le varie denunce riguardanti i numerosi incidenti verificatisi in viale della Repubblica e Viale Unità d’Italia a partire dal l’estate scorsa, sono state installati dissuasori luminosi unitamente a cartelli indicatori il passaggio dei pedoni e dei ciclisti, rendendo più sicura la strada. “Auspichiamo ad una guida più corretta e consapevole degli automobilisti. Il gruppo consiliare di Fratelli D’Italia Municipio II, ringrazia l’Amministrazione comunale, la presidente Alessandra Lopez e il sindaco Vito Leccese, il presidente Riccardo Losito sempre disponibile per la collaborazione costruttiva verso il municipio”.

Foto Onofrio De Giglio