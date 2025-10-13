Cambia la mobilità a Bari, al via lavori per il BRT: “Finiranno entro il 30 giugno 2026”

Cambia la mobilità a Bari: prendono il via infatti, a partire da oggi, i lavori per la nuova BRT. Questa mattina il punto, alla presenza dell’assessore Scaramuzzi, per illustrare il cronoprogramma, ma anche il futuro della città che a partire dal 30 giugno 2026, data in cui è prevista la fine dei lavori, potrà contare su un mezzo di trasporto in più.

Oggi hanno preso il via i lavori per la realizzazione della “linea Verde” nell’ambito del progetto BRT – Bus Rapid Transit, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU – Trasporto Rapido di Massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR, dell’importo complessivo di 159.171.170,07 euro (nel video la zona in questione, come si presenta oggi). Le attività propedeutiche alla realizzazione della linea Verde sono partite la scorsa estate dall’allestimento delle aree di cantiere in via di Maratona (in prossimità delle Piscine Comunali), che diventerà uno dei tre capolinea del BRT, dove si attesteranno la linea Blu e la linea Verde, e due aree in via Caldarola e via di Vittorio. Nello specifico, l’area di via di Maratona sarà uno dei nodi di scambio intermodale in cui arriveranno anche alcune delle nuove linee del trasporto pubblico locale “ordinario” che circoleranno nei quartieri San Paolo, Santo Spirito, Palese, San Girolamo. Il primo cantiere riguarda dunque le due estremità della linea Verde (via di Maratona e via Aquilino) e proseguirà lungo tutto il percorso per cantieri più piccoli, avvisando per tempo i cittadini sulle zone interessate dai lavori. Per quanto riguarda i cantieri delle altre tre linee (Lilla, Rossa e Blu), si attende il completamento del procedimento di verifica, di modo da approvare i rispettivi progetti esecutivi e partire con i lavori entro metà novembre.

“Oggi sono partiti i lavori – ha spiegato Scaramuzzi – questo è il capolinea delle piscine comunali su viale Maratona dove si innesteranno due linee, verde e rosse. Il capolinea ha una funzione di hub, raccoglie sia tutto il trasporto locale classico, qui attesteranno 12 bus del trasporto pubblico locale totalmente elettrici che verranno da San Paolo, Catino, San Girolamo e Santo Spirito, sui quali si scenderà e si salirà sulle linee Brt. Tutti i lavori termineranno entro il 30 giugno 2026. Si lavora sul capolinea piscine comunali, terminate le lavorazioni che dureranno un mese e 3 settimane, ci sposteremo verso via Aquilino dove realizzeremo il capolinea di quella zona li. Poi realizzeremo le 18 fermate che uniscono i capolinea, dopo lavoreremo su tratti di strada che uniscono una fermata all’altra. Non bloccheremo intere strade, ma blocchi di 300 metri”, ha concluso rasserenando in merito alla possibilità di eventuali disagi.