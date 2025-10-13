La generosità dei baresi: raccolta fondi a sostegno dell’oncologia

La Responsabile della Delegazione di Bari di Fondazione Umberto Veronesi ETS, Irma Melini, ha rinnovato il suo grande impegno nei confronti della ricerca scientifica, organizzando una cena di raccolta fondi, che ha avuto luogo venerdì 10 ottobre dalle ore 20.00 presso il Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari, in corso Cavour 2. Un appuntamento molto atteso che quest’anno ha visto la partecipazione del Professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS, e della Dottoressa Anna Maria Tolomeo, ricercatrice sostenuta dalla Delegazione di Bari.

Grazie alla realizzazione della serata, eccezionalmente patrocinata dal Comune di Bari, dalla Città Metropolitana di Bari, dalla Camera di Commercio di Bari e dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, gli oltre 150 partecipanti hanno contribuito al finanziamento di due ricercatori del territorio pugliese, impegnati a trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per le patologie oncologiche.

“Ringrazio la generosità dei baresi, che per il secondo anno ci permette il finanziamento di giovani ricercatori impegnati a sviluppare nuove e sempre più efficaci strategie di cura per le patologie oncologiche in Puglia. Tante le attestazioni di affetto e di gratitudine per aver permesso agli ospiti di “sentirsi utili” perché come ha detto uno sponsor intervenuto: fare del bene fa sentir bene e contribuire alla ricerca scientifica ci fa sentire anche meno soli davanti ai drammi della vita. D’altronde, io per prima racconto sempre che impegno tutta me stessa al fianco della Fondazione affinché chi verrà dopo di me possa affrontare il tumore e sconfiggerlo grazie a terapie sempre più mirate, meno dolorose e capaci di distruggerlo definitivamente. È una battaglia che, per vincerla, va condotta tutti insieme, e per questo la serata di ieri ha rivelato una Bari dal cuore grande, che mi onora rappresentare” – afferma Irma Melini, Responsabile della delegazione barese.

Un sentito ringraziamento alla Camera di Commercio di Bari per l’ospitalità, alla Fondazione Teatro Petruzzelli per l’intrattenimento, a Il Casolare di Puglia per il catering, al main sponsor Radicci Automobili Concessionario ufficiale Ferrari, e a Dill’s, Feni Gioielli, GTS, Gruppo Miccolis, La Lucente, Sella SGR e Banca Patrimoni Sella & C., Upgrading Services, Depureco e Deloitte Legal, per essere al fianco di Fondazione nel sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza.

La Delegazione di Bari è composta da: Irma Melini, Responsabile, e Alessandra Boscaino, Amelia Dilella, Aurelia Miccolis, Gilda Binetti, Silvia Iliceto, Pisana Gambotto, Valeria D’Antona come delegate.