L’iconica casa del Mulino Bianco sul lungomare di Bari

Per festeggiare i primi 50 anni, la Mulino Bianco ha deciso di fare tappa anche a Bari con il suo villaggio. A partire da venerdì 17 ottobre, in largo Giannella, sarà allestita una grande Mulino Sveglia, l’iconica casetta degli anni Ottanta in formato extralarge. Sono in corso i lavori di allestimento.

All’esterno dell’installazione ci saranno delle postazioni dove i consumatori potranno registrarsi o accedere al proprio account Mulino Bianco per ricevere una box degustazione. All’interno invece ci saranno alcuni prodotti per partecipare al concorso attivo tutto l’anno. Previsto anche un ricordo buono legato a Mulino Bianco in cambio di una sorpresa.

“Un’esperienza immersiva permetterà a tutti di rivivere 50 anni di storia e di emozioni, riscoprendo prodotti, oggetti, immagini e suggestioni che sono parte del patrimonio comune degli italiani”, fa sapere Mulino Bianco.