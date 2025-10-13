LUNEDì, 13 OTTOBRE 2025
L’iconica casa del Mulino Bianco sul lungomare di Bari

Per festeggiare i 50 anni della Mulino Bianco

Pubblicato da: redazione | Lun, 13 Ottobre 2025 - 16:09
Per festeggiare i primi 50 anni, la Mulino Bianco ha deciso di fare tappa anche a Bari con il suo villaggio. A partire da venerdì 17 ottobre, in largo Giannella, sarà allestita una grande Mulino Sveglia, l’iconica casetta degli anni Ottanta in formato extralarge. Sono in corso i lavori di allestimento.

All’esterno dell’installazione ci saranno delle postazioni dove i consumatori potranno registrarsi o accedere al proprio account Mulino Bianco per ricevere una box degustazione. All’interno invece ci saranno alcuni prodotti  per partecipare al concorso attivo tutto l’anno. Previsto anche un ricordo buono legato a Mulino Bianco in cambio di una sorpresa.

“Un’esperienza immersiva permetterà a tutti di rivivere 50 anni di storia e di emozioni, riscoprendo prodotti, oggetti, immagini e suggestioni che sono parte del patrimonio comune degli italiani”, fa sapere Mulino Bianco.

