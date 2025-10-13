Regionali, Lobuono sul programma per la Puglia: “Vero dramma? Sanità, partiremo da qui”

“Stiamo lavorando a un progetto di rilancio di questa nostra regione e di cambio del governo regionale. Il primo punto è la sanità senza ombra di dubbio, è il primo vero dramma di questa regione”. Così Luigi Lobuono, in corsa per le regionali in Puglia contro l’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della convention del centrodestra in cui si è tentato di sciogliere un primo nodo sul programma, ma anche sulle liste.

Sul tema Lobuono ha assicurato che i lavori sono in corso. “Giorno dopo giorno – spiega – stiamo avendo sempre più adesioni. Le liste sono in definizione, stiamo valutando se sarà lista civica o meno. Stiamo effettuando analisi, tutto quello che verrà fatto sarà fatto concordato tutto con i segretari regionali dei partiti e con tutti quelli che sostengono questa mia candidatura”. Il candidato ha poi risposto sulla possibile partecipazione di Vannacci o Maurodinoia. “Mi farebbe piacere la sua candidatura – ha detto su Vannacci – ma è una scelta che deve fare lui o il suo partito, non devo essere io a spingerlo o meno. La candidatura della Maurodinoia? Non è all’ordine del giorno. Si tratta di una situazione in evoluzione, valuteremo”, ha concluso parlando di una ipotetica accoglienza delle personalità vicine al mondo di centrosinistra interessate a spostare il proprio asse verso il centrodestra. “Abbiamo dei valori – ha concluso – sono noti a tutti sono quelli che sta portando avanti anche il governo Meloni, valori ben chiari. Il centrodestra non è un taxi, se ci sono scelte politiche serie saranno concordate con il partito”.