MARTEDì, 14 OTTOBRE 2025
Bari, busta della plastica nel bidone (indifferenziato) in strada: “Stupidità non ha limiti”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Mar, 14 Ottobre 2025 - 10:56
Prosegue senza sosta l’attività degli incivili a Bari. L’ultima segnalazione arriva da San Girolamo dove ignoti avrebbero gettato una busta dedicata al porta a porta, contenente plastica, in uno dei bidoni presenti per strada nei pressi del canalone. “Non ci vuole niente a metterlo dietro la porta e conferirlo in maniera corretta – denuncia un cittadino – invece perdono tempo a gettarlo dove non si può. La stupidità non ha limiti”, conclude.

