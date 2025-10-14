Prosegue senza sosta l’attività degli incivili a Bari. L’ultima segnalazione arriva da San Girolamo dove ignoti avrebbero gettato una busta dedicata al porta a porta, contenente plastica, in uno dei bidoni presenti per strada nei pressi del canalone. “Non ci vuole niente a metterlo dietro la porta e conferirlo in maniera corretta – denuncia un cittadino – invece perdono tempo a gettarlo dove non si può. La stupidità non ha limiti”, conclude.
Bari, busta della plastica nel bidone (indifferenziato) in strada: “Stupidità non ha limiti”
La denuncia
