Bari, dagli alberi tagliati ai rifiuti: il degrado delle aiuole fa arrabbiare i cittadini

Dagli alberi tagliati a metà ai rifiuti: le aiuole in città fanno arrabbiare i cittadini. Una situazione analoga in diverse zone, dalla periferia al centro. A segnalarlo sono gli stessi evidenziando diversi disagi sia per la presenza di sporcizia, sia per la mancanza di manutenzione del verde urbano.

“Si preferisce cementare al posto di ripulire tutto – racconta un cittadino – ma è una vergogna. Vedere alberi o piante è bello, invece molte le hanno fatte morire. Non solo nessuno se ne prende cura, ma sono sempre stracolme di rifiuti, colpa si degli incivili, ma anche di chi non fa il proprio dovere. Le aiuole ormai sono un ostacolo per chi passeggia, mamme e papà con il passeggino e soprattutto persone con la sedia a rotelle devono fare lo slalom oppure percorrere dei tratti su strada perché in alcuni punti non passano. Non c’è manutenzione e soprattutto non c’è rispetto”, conclude.