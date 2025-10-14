Bari, pizza e panzerotti in via Argiro: un nuovo locale ‘food’ pronto ad aprire in centro

Senza ombra di dubbio negli ultimi mesi è stata proprio Via Argiro la strada del centro cittadino che più ha vissuto un exploit, soprattutto del settore food. E il trend continua. Nonostante anche le polemiche degli stessi baresi. L’arrivo di brand prevalentemente di ristorazione, che si aggiungono, tra l’altro, alle numerose già presenti sulla stessa strada, rendono paghi di una attrattività della città metropolitana di Bari, intesa ormai come capitale turistica. C’è una presenza forte di stranieri e di turisti: aumenta l’offerta gastronomica, così come la richiesta.

Così il prossimo ad offrire pizza e panzerotti sulla strada in continua evoluzione e oggetto in questi giorni di lavori di riqualificazione, sarà ‘Manimpasta”. Al numero 68, gli stessi titolari di Picadinho stanno investendo infatti in un’altra attività. “Un nuovo format”, garantiscono i fratelli Loconsole, Walter e Alfredo. “A pranzo offriremo antipasti, primi, rosticceria, pizza e panzerotti. La sera invece nel menù saranno presenti taglieri, antipasti, pizza e panzerotti. Il locala sarà aperto dalle 10 alle 24, orario continuato”. Manimpasta aprirà al suo pubblico “la prima metà di novembre. Sicuramente prima di Natale”, assicurano i titolari.

Per i brand internazionali e non investire a Bari è diventato strategico. L’epoca d’oro del turismo fa gola a tanti, la città è diventata un richiamo irresistibile per grandi marchi dall’extralusso al food, la citta è quindi ormai un polo attrattivo per investimenti e investitori di primo piano. E così investono sul territorio non solo le ‘grandi firme’, testimonianza che la città sta diventando una vetrina prestigiosa, ma anche gli stessi pugliesi.

C’è stato quindi (considerando solo l’ultimo anno) un vero e proprio exploit di inaugurazioni. A fine gennaio ha presentato il suo menù l’iconico fornello di Sammichele a conduzione familiare, “La Tradizione”, con i suoi settanta coperti e con bombette, zampine, bistecche e tagli pregiati anche dall’estero, come base. Il locale si chiama Carneo. Lo scorso ottobre, invece, è stata la volta della macelleria-braceria Picadinho, proprio dei fratelli Loconsole. L’offerta in questo caso spazia dai panini per la pausa pranzo a tagliate di black angus per le cene. Quindi due nuove inaugurazioni di ristoranti “di carne” che affiancano su via Argiro numerose pizzerie della tradizione barese: Biga e Fila, Alla barese, Bistrot Argiro 52 e al Pescatore. La loro idea di base è invece quella di proporre un’offerta di ristorazione costituita da un’equilibrata miscela di tradizione e innovazione, rivolta a turisti e clienti abituali. Insomma pizza sì, ma anche parmigiane, assassina e piatti più ricercati.

Non tramonta poi l’appeal della cucina orientale a Bari, come nel resto di Italia. Anzi, è in una fase di esplosione vera e propria. Dopo il boom degli anni Novanta adesso c’è una nuova ‘primavera’ asiatica. Al civico 119 infatti Bari ha accolto “Fuwa”, gestito da MyDimSum, il punto vendita di specialità asiatiche fatte a mano di via Sparano. Poi è stata la volta del ristorante ‘Asian Town’, che ha preso invece il posto di Time out, al numero 48 sempre di via Argiro.