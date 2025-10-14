Incidenti stradali, anche Bari nella “mappa nera”. I dati

Anche la provincia di Bari è nella mappa nera degli incidenti stradali del 2024 per la mobilità dolce. È quanto emerso dai dati diffusi da Aci e Istat secondo il quale sono due le vittime registrate alla guida di monopattini. Il bilancio nazionale mostra un quadro complesso: 173.364 incidenti con lesioni (il 4,1% in più rispetto al 2023) con 3.030 decessi (-0,3% sul 2023) e 233.853 feriti (+4,1%). In media, ogni giorno sulle strade italiane si sono verificati 475 incidenti, con 8,3 morti e oltre 640 feriti.

Dal confronto con il 2019 – anno base scelto dall’Unione Europea per dimezzare vittime e feriti gravi entro il 2030 – emerge che in 44 province italiane il numero di morti è aumentato. Tra quelle più lontane dal raggiungere il target europeo ci sono anche Barletta-Andria-Trani, insieme ad Avellino, Sassari e Oristano. Sul fronte regionale, i dati 2024 segnalano forti cali dei decessi in Veneto (-40), Lazio (-27) e Marche (-17), mentre gli aumenti maggiori si registrano in Campania (+41), Umbria e Friuli Venezia Giulia (+17). A livello provinciale, Napoli guida per incremento dei morti (+23), seguita da Cremona (+16) e Udine (+14). Milano (-30), Venezia e Bologna (-29) e Roma (-27) registrano invece i cali più consistenti.

Particolarmente critico l’andamento della cosiddetta mobilità dolce: i decessi crescono tra chi viaggia su biciclette elettriche (+66,7%) e monopattini (+9,5%), mentre calano quelli di pedoni (-3,1%) e ciclisti su bici tradizionali (-19,1%). In totale, nel 2024 sono morti 470 pedoni, 185 ciclisti e 23 conducenti di monopattino. Le aree più colpite da questo fenomeno sono Roma, Milano, Catania e Ragusa. Infine, l’indice di mortalità (decessi ogni 1.000 incidenti) resta molto differenziato: picchi in Sud Sardegna (59,6) e Nuoro (51,4), valori molto bassi in province come Verbano Cusio Ossola, Genova, Milano, Monza Brianza e Gorizia, tutte sotto quota 10.

