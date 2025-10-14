E’ il giorno di Italia-Israele, a Bari flashmob degli studenti contro la partita

In concomitanza con la partita Italia-Israele in programma oggi, 14 ottobre, a Udine, le organizzazioni studentesche Zona Franka, Unione degli Universitari (UdU) e Unione degli Studenti (UdS) annunciano un flashmob a Bari. L’iniziativa si terrà a partire dalle 18:30 in via Sparano, all’altezza della Chiesa di San Ferdinando, nell’ambito delle mobilitazioni nazionali “Show Israel the red card”, promosse per chiedere l’esclusione di Israele dalle qualificazioni ai mondiali di calcio.

“Nonostante i numerosi appelli a FIFA e UEFA, Israele continua a partecipare alle competizioni internazionali. Il nostro flashmob vuole denunciare questa contraddizione” dichiara Gennaro Cifinelli, presidente di Zona Franka. Duro anche l’intervento di Sahar Locaputo, coordinatrice UdU Bari: “La tolleranza di Israele nelle competizioni sportive è solo la punta dell’iceberg di rapporti politici, economici e culturali che le potenze occidentali mantengono con lo Stato sionista. La firma di un accordo di pace non basta a cancellare anni di massacri e crimini contro la popolazione palestinese”. A ribadire la linea è infine Sabrina Fanelli, coordinatrice UdS Bari: “Come studenti e studentesse continueremo a chiedere sanzioni, boicottaggi e la cessazione di ogni complicità occidentale con Israele. Anche lo sport, così come la cultura, non può restare indifferente di fronte al genocidio”.

Foto repertorio