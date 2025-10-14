MARTEDì, 14 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,412 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,412 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Il bilancio di 4 mesi dallo stop alle aperture selvagge: sì a 12 nuovi locali a Bari. Respinta l’istanza a 19 imprenditori

Controlli a tappeto sulle aperture dopo l'entrata in vigore del regolamento. Fermata anche una attività a Poggiofranco

Pubblicato da: redazione | Mar, 14 Ottobre 2025 - 17:24
movida assembramenti
  • 3 min
villaggiodelgusto.com

Il settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto il bilancio delle verifiche effettuate nei primi quattro mesi sulle nuove istanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo “Regolamento comunale sulla disciplina di insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto”, entrato in vigore lo scorso 16 giugno.

Il documento regolamenta l’apertura delle attività di somministrazione in zone sottoposte a tutela o elevata tutela (AST e ASET) individuate da apposita mappatura. Nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione delle attività economiche e tutela della concorrenza, il Regolamento ha introdotto la disciplina dell’autorizzazione invece della precedente Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentare corredata di autocertificazione, planimetria e cartografia se si intende aprire, trasferire o ampliare pubblici esercizi e attività artigianali alimentari nelle zone tutelate (tutte le informazioni sulla procedura sono disponibili a questo link).

La Polizia Locale, su impulso del settore Attività produttive, ha effettuato costantemente controlli sulle attività considerate in posizione anomala rispetto alla nuova disciplina, ordinandone la cessazione in caso di irregolarità. L’ultimo caso ha riguardato un locale nel quartiere Poggiofranco: prima dell’inaugurazione i titolari hanno presentato una semplice SCIA, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti necessari. In seguito a lavori di ristrutturazione e all’esito delle verifiche, però, l’attività non è risultata in regola con le dichiarazioni sull’agibilità. È stata pubblicata oggi, quindi, sull’Albo pretorio del Comune di Bari, l’ordinanza con cui si impone la cessazione dell’attività, che, per poter riaprire, dovrà risultare in possesso di tutti i requisiti necessari e presentare richiesta di autorizzazione, secondo le nuove procedure imposte dal Regolamento. La falsa dichiarazione comporta, oltre alla revoca del titolo, anche la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Dall’entrata in vigore del documento strategico, in quattro mesi, il settore Attività produttive ha respinto 19 istanze di nuove aperture o ampliamenti di attività già esistenti in aree tutelate presentate tramite SCIA. Le attività autorizzate per nuove aperture o ampliamenti, invece, sono state 12.

Proseguono, infine, i controlli anche sui locali di nuova apertura, affinché sia garantito il mantenimento del possesso dei requisiti alla base dell’autorizzazione concessa. Modifiche sostanziali che facciano venire meno anche solo uno dei criteri, comportano infatti la revoca del titolo.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Bonus auto elettriche: domani parte incentivo....

Il bonus per l’acquisto di auto elettriche al via il prossimo...
- 14 Ottobre 2025
Cronaca

Bisceglie, armi e droga in casa:...

Un’operazione dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, con il supporto delle...
- 14 Ottobre 2025
Attualità

Meteo: nuova fase di maltempo, servirà...

La nuova settimana ci porterà due novità: il ritorno della pioggia...
- 14 Ottobre 2025
Attualità

Morti sul lavoro, Puglia in zona...

Trentatre vite spezzate in otto mesi solo in Puglia: è il...
- 14 Ottobre 2025