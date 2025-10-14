MARTEDì, 14 OTTOBRE 2025
Moda: Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi

I genitori sono originari di Tricase

Pubblicato da: redazione | Mar, 14 Ottobre 2025 - 15:33
maria grazia chiuri
  • 3 sec
villaggiodelgusto.com

Maria Grazia Chiuri è stata nominata Chief Creative Officer di Fendi, maison dove si è formata. Lo comunica la casa di moda in una nota, spiegando che la sua prima collezione, l’Autunno/Inverno 2026-2027, sarà presentata a Milano il prossimo febbraio.

“Maria Grazia Chiuri – afferma Bernard Arnault, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Lvmh – è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi e sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la sua creatività all’interno del gruppo Lvmh, dopo aver condiviso la sua visione audace della moda”. Maria Grazia Chiuri ha un forte legame con il Salento, dove è nata da genitori di Tricase e dove ha trascorso parte della sua infanzia. Questo legame si è concretizzato nella sfilata Dior Cruise 2021 a Lecce.

