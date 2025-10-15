Andria, scarica materassi in campagna: le fototrappole lo incastrano

Credeva di farla franca liberandosi di vecchi materassi e altri scarti nella campagna di Andria, ma le fototrappole installate dalla Polizia locale hanno registrato tutto: movimenti, targa del mezzo e volto del responsabile.

L’uomo, un 60enne residente in città, è stato denunciato per abbandono illecito di rifiuti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, nel marzo scorso si sarebbe recato in contrada Papaluca insieme a un’altra persona, a bordo di un autocarro, per scaricare i materiali ingombranti.

Convocato negli uffici della Polizia locale, il 60enne ha dovuto fare i conti con le immagini che lo inchiodavano alle sue responsabilità. Per lui è scattata una sanzione da 2.500 euro, pari a un quarto del massimo previsto dalla legge.

Nel frattempo, i rifiuti abbandonati sono stati rimossi, restituendo decoro a un’area troppo spesso utilizzata come discarica abusiva.﻿