Controlli straordinari a Bitonto: il bilancio della polizia

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai furti di autovetture, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha svolto a Bitonto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato ad aumentare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni predatori che interessano l’area.

L’operazione ha visto l’impiego di pattuglie del Commissariato di PS sul territorio urbano e nelle aree rurali, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” e del IX Reparto Volo.

Nel corso dei servizi sono state identificate 97 persone, di cui 41 risultate con segnalazioni di polizia. Effettuati 5 posti di controllo, 62 i veicoli sottoposti a verifica.

1 autovettura, risultata provento di furto, è stata rinvenuta e restituita al legittimo proprietario; contestate 5 violazioni al Codice della Strada, mentre 2 veicoli ed 1 ciclomotore sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. 1 carta di circolazione ritirata.

1 persona deferita all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente, eseguite 5 perquisizioni personali e 3 perquisizioni domiciliari.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo straordinario del territorio disposto dalla Questura di Bari, volto a prevenire reati contro il patrimonio, con particolare attenzione al fenomeno dei furti di autovetture, e a garantire maggiore sicurezza nei quartieri cittadini e nelle aree rurali.