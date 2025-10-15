Bari, sono state una presenza iconica: ma le barchette dei pescatori saranno rimosse dal molo

Tutte le barchette dei pescatori “parcheggiate” sul molo San Nicola dovranno essere rimosse entro oggi. Lo ha disposto la Guardia Costiera che già nella giornata di ieri ha affisso i cartelli sui natanti. Se i proprietari non provvederanno alla rimozione, i natanti saranno tolti dalla Capitaneria di Porto e scatterà anche la sanzione penale. La decisione è stata presa perché il molo San Nicola non è zona “rimessaggio barche” e quindi la presenza delle stesse sulla banchina è vietata. Sono in corso accertamenti anche per verificare le autorizzazioni per le barchette presenti in mare.