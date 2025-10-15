MERCOLEDì, 15 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,421 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,421 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, sono state una presenza iconica: ma le barchette dei pescatori saranno rimosse dal molo

Quelle non autorizzate

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 09:08
barchette barce pescatori bari
  • 45 sec
villaggiodelgusto.com

Tutte le barchette dei pescatori “parcheggiate” sul molo San Nicola dovranno essere rimosse entro oggi. Lo ha disposto la Guardia Costiera che già nella giornata di ieri ha affisso i cartelli sui natanti. Se i proprietari non provvederanno alla rimozione, i natanti saranno tolti dalla Capitaneria di Porto e scatterà anche la sanzione penale. La decisione è stata presa perché il molo San Nicola non è zona “rimessaggio barche” e quindi la presenza delle stesse sulla banchina è vietata. Sono in corso accertamenti anche per verificare le autorizzazioni per le barchette presenti in mare.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Quanto spende la famiglia pugliese a...

A tavola la famiglia pugliese spende in media 455 euro al...
- 15 Ottobre 2025
Cronaca

Controlli straordinari a Bitonto: il bilancio...

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai furti di autovetture,...
- 15 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, sono state una presenza iconica:...

Tutte le barchette dei pescatori "parcheggiate" sul molo San Nicola dovranno...
- 15 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, criticità nell’ex Manifattura: sopralluogo del...

Si è tenuto questa mattina, presso il mercato della ex Manifattura...
- 15 Ottobre 2025