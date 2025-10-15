MERCOLEDì, 15 OTTOBRE 2025
Enorme buco sul ponte Padre Pio di Japigia. “I cittadini di Bari meritano strade sicure”

Sos Città: "Non possiamo aspettare che accada l’irreparabile"

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 09:03
Sul Ponte Padre Pio si è aperto un enorme buco, “una vera e propria voragine, che rappresenta un grave pericolo per chi ogni giorno attraversa il tratto pedonale”. A denunciarlo è l’associazione no profit Sos Città. “Non è la prima volta che succede – scrivono – Questo solleva seri dubbi sulla stabilità e sulla sicurezza dell’intera struttura.
Possibile che un’infrastruttura così importante continui a presentare problemi così gravi senza interventi risolutivi?”

Sos Città pertanto chiede e vuole “dal Sindaco risposte chiare e immediate per tranquillizzare i cittadini preoccupati: Quali controlli sono stati effettuati sul ponte? Quali interventi urgenti sono previsti per garantire la sicurezza dei cittadini? Quanto ancora dobbiamo aspettare prima che qualcuno si faccia davvero carico della situazione? I cittadini di Bari meritano strade sicure e infrastrutture solide. Non possiamo aspettare che accada l’irreparabile”.

