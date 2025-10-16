Bari accoglie Arisa: la cantante si esibirà al Teatro Petruzzelli

Dopo l’entusiasmante inaugurazione dedicata ad Andrea Camilleri, il cartellone di Notti di Stelle Winter continua a regalare grandi emozioni. Domenica 19 ottobre, alle 20.30, il Teatro Petruzzelli di Bari ospiterà Arisa, una delle voci più riconoscibili e amate della musica pop italiana.
L’artista lucana porterà sul palco il suo talento poliedrico, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia, che grazie agli arrangiamenti originali di Roberto Molinelli trasformerà i suoi brani più celebri in piccole gemme sinfoniche. Molinelli, che dirigerà anche l’orchestra, impreziosisce l’anima pop dei pezzi di Arisa con un’impronta orchestrale e corale, valorizzata dalla partecipazione del L.A. Chorus, preparato da Daniela Nasti.
Il pubblico potrà ascoltare un repertorio che spazia dai grandi classici come Sincerità, La notte e Controvento, fino ai brani più recenti come Canta ancora, incluso nella colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, premiato nel 2025 con il Nastro d’Argento per la miglior canzone originale. Per la prima volta dal vivo a Bari sarà eseguitoanche il nuovo singolo Nuvole, in uscita ufficialmente il 17 ottobre.