Bari, incendio in zona Stanic: vigili del fuoco al lavoro

Un vasto incendio sta interessando in queste ore la zona Stanic di Bari, con fiamme alte e una colonna di fumo visibile anche da diversi chilometri di distanza. Diversi mezzi dei vigili del fuoco sono già sul posto e stanno operando per domare le fiamme e contenere i danni.

Al momento non sono note le cause del rogo e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per capire cosa lo abbia scatenato. I residenti della zona sono invitati a mantenere le finestre chiuse e a prestare attenzione alla qualità dell’aria.

I soccorritori continuano a lavora﻿re intensamente per evitare che l’incendio si propaghi alle aree circostanti, garantendo sicurezza a persone e strutture.