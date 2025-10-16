Notte di paura a Canosa di Puglia: pizzeria presa d’assalto

Notte movimentata nel cuore di Canosa di Puglia, dove una tentata rapina si è trasformata in una colluttazione violenta tra un giovane armato e gli agenti di polizia. Tutto è accaduto intorno alle due, in una pizzeria di corso Garibaldi, a pochi passi dal commissariato.

Secondo quanto ricostruito, un ragazzo di 25 anni, di origine marocchina e senza permesso di soggiorno, avrebbe fatto irruzione nel locale con una bottiglia di vetro rotta in mano, minacciando il pizzaiolo nel tentativo di impossessarsi dell’incasso. Il titolare, terrorizzato, è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

La pattuglia intervenuta sul posto ha sorpreso l’uomo ancora all’interno del locale. Alla vista degli agenti, il 25enne avrebbe reagito con estrema aggressività, scagliandosi contro di loro con calci, pugni, sputi e cercando di colpirli con il coccio di bottiglia che impugnava. Solo dopo alcuni minuti di tensione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo, riportando però diverse ferite.

Il giovane è stato arrestato con le accuse di tentata rapina e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere. Le indagini proseguono per chiarire se l’uomo possa essere responsabile di altri episodi simili avvenuti in zona.﻿