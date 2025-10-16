Ex Caserma Rossani a Bari, al via la trasformazione in Piazza d’Arti

Un nuovo volto sta per prendere forma nel cuore del Municipio II di Bari. È stata infatti ufficializzata questa mattina l’aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza per la riqualificazione della ex Caserma Rossani e la realizzazione della Piazza d’Arti, oltre al nuovo parcheggio interrato. Ad aggiudicarsi l’incarico è la Dodi Moss s.r.l., seconda classificata nella graduatoria del concorso di progettazione, dopo la risoluzione del contratto con il primo operatore per non conformità del progetto.

L’assegnazione in via d’urgenza mira a rispettare i tempi serrati del cronoprogramma, finanziato dal PNRR Missione 5 – Componente 2, con la consegna della progettazione esecutiva prevista entro 45 giorni. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’ex compendio militare in un nuovo spazio verde e sociale, che unisca il quartiere e diventi punto di riferimento culturale e ricreativo per i residenti.

Il progetto prevede la sistemazione a verde di tutta l’area esterna, con la creazione di una vera piazza per il tempo libero e l’aggregazione, collegata al parco Rossani e alla futura Accademia delle Belle Arti. Il nuovo viale pedonale, che attraverserà il complesso da corso Benedetto Croce a via Giulio Petroni, sarà arricchito da una doppia pista ciclopedonale e alberi lungo il percorso, contribuendo a ricucire le diverse “stecche” dell’ex caserma.

Durante i lavori sarà privilegiato l’uso di materiali locali, come la pietra calcarea, in continuità con il parco esistente e nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza. Una delle opere più attese è il parcheggio interrato, su due livelli, con circa 430 posti auto e stalli per biciclette e ciclomotori, dotato di tutti i servizi necessari agli utenti. Per non penalizzare i residenti durante i lavori, sarà inoltre allestita un’area provvisoria per la sosta delle auto.﻿