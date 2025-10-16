GIOVEDì, 16 OTTOBRE 2025
Bari, lo Stadio della Vittoria si prepara a cambiare volto

Il Comune apre le porte al rugby e al football americano

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Ottobre 2025 - 14:39
  • 54 sec
Lo storico Stadio della Vittoria di Bari si apre a nuove discipline sportive. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per la concessione in uso temporaneo del campo da gioco, destinato a società di rugby e football americano. Una decisione che punta a valorizzare uno spazio simbolo della città, offrendo nuove opportunità per la pratica sportiva oltre il calcio.

L’area interessata comprende il campo in erba naturale, la pista perimetrale in asfalto e i locali sotto la curva sud, che ospitano spogliatoi e infermeria. L’affidamento avrà durata annuale, a partire dalla firma della concessione, e permetterà ai nuovi gestori di utilizzare la struttura per allenamenti e partite.

Chi otterrà l’assegnazione dovrà però occuparsi, a proprie spese, della manutenzione ordinaria del campo e delle attrezzature: dal taglio settimanale dell’erba ai trattamenti antiparassitari, fino alla rigenerazione e arieggiatura del manto erboso. Prevista anche la cura delle aree perimetrali e la pulizia costante degli spazi concessi.

Tra gli obblighi del concessionario rientrano anche la custodia dell’impianto, il rispetto delle norme di sicurezza, la presenza di defibrillatori e la copertura assicurativa per eventuali danni a persone o cose.

Un bando tecnico, ma con un obiettivo chiaro: restituire vita e movimento a uno degli impianti sportivi più iconici di Bari, trasformandolo in una nuova casa per sport che stanno crescendo anche sul territorio pugliese.﻿

