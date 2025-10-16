GIOVEDì, 16 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,444 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,444 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Incidente sulla provinciale 106 nel Barese, auto ribaltata

Sul posto i carabinieri

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Ottobre 2025 - 11:13
561320827_10236600485087785_5298938433496124727_n
  • 19 sec
villaggiodelgusto.com

Incidente questa mattina sulla provinciale 106 tra Putignano e Gioia del Colle. Una fiat 500 si è ribaltata.  Sul posto i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Gioia del Colle, 118 e PiSsta per il ripristino delle carreggiate dai detriti e liquidi esausti.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Centomila capi di abbigliamento contraffatti, maxi...

Prosegue incessante l'attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta...
- 16 Ottobre 2025
Salute e Medicina

Rara lesione pancreatica: intervento mini-invasivo con...

Una donna di 66 anni, in buone condizioni generali, è stata...
- 16 Ottobre 2025
Cronaca , Primo Piano

Omicidio e rapina nel Barese, 5...

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di...
- 16 Ottobre 2025
Cronaca

Incidente sulla provinciale 106 nel Barese,...

Incidente questa mattina sulla provinciale 106 tra Putignano e Gioia del...
- 16 Ottobre 2025