Quattro milioni di beni sequestrati a rivenditore auto usate nel Foggiano

Ammonta a circa quattro milioni un sequestro di beni nei confronti di un imprenditore foggiano con interessi nel settore del commercio delle autovetture usate operato dalla direzione Investigativa Antimafia che ha dato esecuzione ad un decreto di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale emesso dal Tribunale di Bari su proposta del procuratore. Stando a quanto accertato, l’imprenditore, direttamente coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari sin dai primi anni 2000, è ritenuto contiguo alla criminalità organizzata (foggiana e cerignolana). Tra l’altro, è destinatario di misura cautelare per usura con l’aggravante di aver agevolato l’attività del gruppo mafioso dei Moretti Pellegrino Lanza, uno dei clan operanti a Foggia. Gli inquirenti, è spiegato in una nota, hanno documentato come l’uomo abbia accumulato illecitamente ricchezze e realizzato investimenti a fronte di un’ampia sproporzione tra la sua capacità reddituale dichiarata e la reale consistenza del suo patrimonio. Il sequestro ha riguardato un’azienda operante nel settore del commercio di autovetture, 25 unità immobiliari e disponibilità finanziarie.