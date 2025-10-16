GIOVEDì, 16 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,444 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,444 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Quattro milioni di beni sequestrati a rivenditore auto usate nel Foggiano

Il sequestro ha riguardato un'azienda operante nel settore del commercio di autovetture, 25 unità immobiliari e disponibilità finanziarie

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Ottobre 2025 - 10:11
DIA Sez. Op. Foggia
  • 18 sec
villaggiodelgusto.com

Ammonta a circa quattro milioni un sequestro di beni nei confronti di un imprenditore foggiano con interessi nel settore del commercio delle autovetture usate operato dalla direzione Investigativa Antimafia che ha dato esecuzione ad un decreto di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale emesso dal Tribunale di Bari su proposta del procuratore. Stando a quanto accertato, l’imprenditore, direttamente coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari sin dai primi anni 2000, è ritenuto contiguo alla criminalità organizzata (foggiana e cerignolana). Tra l’altro, è destinatario di misura cautelare per usura con l’aggravante di aver agevolato l’attività del gruppo mafioso dei Moretti Pellegrino Lanza, uno dei clan operanti a Foggia. Gli inquirenti, è spiegato in una nota, hanno documentato come l’uomo abbia accumulato illecitamente ricchezze e realizzato investimenti a fronte di un’ampia sproporzione tra la sua capacità reddituale dichiarata e la reale consistenza del suo patrimonio. Il sequestro ha riguardato un’azienda operante nel settore del commercio di autovetture, 25 unità immobiliari e disponibilità finanziarie.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Centomila capi di abbigliamento contraffatti, maxi...

Prosegue incessante l'attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta...
- 16 Ottobre 2025
Salute e Medicina

Rara lesione pancreatica: intervento mini-invasivo con...

Una donna di 66 anni, in buone condizioni generali, è stata...
- 16 Ottobre 2025
Cronaca , Primo Piano

Omicidio e rapina nel Barese, 5...

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di...
- 16 Ottobre 2025
Cronaca

Incidente sulla provinciale 106 nel Barese,...

Incidente questa mattina sulla provinciale 106 tra Putignano e Gioia del...
- 16 Ottobre 2025