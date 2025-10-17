La tratta Bari-New York “fa il bis”, Neos conferma nuovi voli

Il volo diretto Bari–New York JFK sarà riconfermato anche per il 2026. Neos, compagnia aerea del gruppo Alpitour World, insieme ad Aerporti di Puglia, ha annunciato il rinnovo del collegamento intercontinentale che ha registrato, tra giugno e ottobre scorsi, oltre 10.000 passeggeri trasportati. L’America così si avvicina ancora di più al capoluogo pugliese che dopo l’annuncio della compagnia United Airlines (che permetterà voli a partire da maggio) fa letteralmente il “bis” di tratte per la grande mela.

La rotta – sulla quale c’erano voci in merito a una possibile mancata riconferma – ripartirà a giugno 2026 con la consueta doppia frequenza settimanale, operata con Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, configurato in due classi – Premium ed Economy. Il collegamento Bari–New York, inaugurato nel 2024, ha riscosso un riscontro positivo non solo dal pubblico pugliese, ma anche dalle regioni limitrofe, confermando il ruolo dello scalo di Palese come hub strategico per i collegamenti di lungo raggio dal Sud Italia.

Alla conferma del volo verso gli Stati Uniti si aggiunge il pacchetto di destinazioni esotiche operate da Neos in partenza da Bari: Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana, mete molto richieste dai viaggiatori. “I 10mila passeggeri trasportati sul Bari–New York rappresentano un risultato straordinario per la nostra rete aeroportuale”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. «Questo volo consolida il ruolo internazionale dello scalo e testimonia il valore della collaborazione con la compagnia e con la rete delle agenzie di viaggio, in una prospettiva di crescita e innovazione”.

Soddisfazione anche da parte di Neos. “Bari è per noi uno scalo importante e crediamo nelle sue potenzialità per connettere il Sud Italia con il mondo”, ha affermato Carlo Stradiotti, amministratore delegato della compagnia. “L’ottima risposta del mercato conferma la bontà della nostra strategia, che continueremo a rafforzare sia sul fronte del turismo leisure sia per i flussi business”. Con la conferma da Bari, Neos consolida inoltre la propria presenza sul mercato nordamericano, dove opera già i collegamenti Milano–New York, Milano–Toronto e Palermo–New York.