Nessuna tregua dal maltempo in Puglia dove anche per la giornata di oggi, in particolare a partire dalle 14 e per le successive 12 ore, è prevista duplice allerta: gialla su tutta la Regione e arancione sulla Puglia centrale Adriatica. In particolare sono in arrivo precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle coste adriatiche della Puglia centrale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, che potranno assumere carattere di maggiore intensità e persistenza. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Ancora maltempo in Puglia, in arrivo pioggia e temporali
Duplice allerta sulla regione
Lavori a Bari, stop a rischi...
Il Comune di Bari ha affidato il servizio di sorveglianza archeologica...
Oggi è la giornata internazionale contro...
Oggi ricorre la Giornata internazionale contro la povertà, istituita dall’ONU nel...
Ancora maltempo in Puglia, in arrivo...
Nessuna tregua dal maltempo in Puglia dove anche per la giornata...
L’amore in playlist: perché le coppie...
C’è chi dice che l’amore passi dallo stomaco. Ma, secondo la...