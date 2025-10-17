Ancora maltempo in Puglia, in arrivo pioggia e temporali

Nessuna tregua dal maltempo in Puglia dove anche per la giornata di oggi, in particolare a partire dalle 14 e per le successive 12 ore, è prevista duplice allerta: gialla su tutta la Regione e arancione sulla Puglia centrale Adriatica. In particolare sono in arrivo precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle coste adriatiche della Puglia centrale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, che potranno assumere carattere di maggiore intensità e persistenza. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.