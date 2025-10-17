Nodo Ferroviario a Nord di Bari, Leccese scrive al Ministro

Chiede risposte e nuove risorse il sindaco di Bari che in queste ore ha scritto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito a un intervento alla dotazione finanziaria per il Nodo ferroviario Bari Nord (variante Santo Spirito – Palese). Lo scorso 16 aprile si è concluso l’iter autorizzativo per l’approvazione del progetto definitivo, completando così tutti i passaggi propedeutici al finanziamento dell’opera da parte del Ministero.

Il sindaco ha evidenziato come la realizzazione della variante sia attesa da tempo dal territorio perché è infrastruttura strategica per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi ferroviari, a beneficio dell’intera comunità che si libererebbe finalmente dalla “oppressione territoriale” dei passaggi a livello. Come noto, il 29 novembre dello scorso anno il Cipess ha disposto il definanziamento dei 700 milioni di euro inizialmente previsti per l’intervento. La mancanza della copertura economica ha comportato l’impossibilità di rinnovare la dichiarazione di pubblica utilità, con il rischio di ulteriori rallentamenti nell’avvio dei lavori. Per queste ragioni, il sindaco ha ribadito la richiesta di un nuovo stanziamento di risorse, sottolineando l’urgenza di procedere all’affidamento della gara di appalto e di ottenere la nuova dichiarazione di pubblica utilità, evitando al contempo ulteriori incrementi dei costi dovuti al rincaro dei materiali.

Foto Facebook