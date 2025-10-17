Riapre la piscina dello Stadio del nuoto di Bari: gli sportivi potranno tornare ad allenarsi

Dopo un’importante e necessaria manutenzione straordinaria eseguita durante l’estate, torna pienamente funzionante la piscina da 25 metri all’interno dello Stadio del Nuoto, uno dei luoghi più iconici per lo sport nella nostra città. Lo rende noto il consigliere comunale Lorenzo Leonetti. “Abbiamo rispettato il cronoprogramma dei lavori per garantire la piena operatività dell’impianto in tempo per l’avvio delle attività sportive. Un impegno preso con Waterpolo Bari, gestori della struttura, e che abbiamo mantenuto. Con loro stiamo studiando strategie per rendere questo luogo ancora più fruibile. Da oggi, tantissimi appassionati e agonisti potranno tornare ad allenarsi, a migliorarsi e a coltivare la propria passione per il nuoto in un impianto più sicuro”.