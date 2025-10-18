Abitare sociale, Bari al centro del dibattito alla conferenza Eurhonet

Politiche abitative, innovazione e rigenerazione urbana saranno i temi al centro della Conferenza e Assemblea Generale di Eurhonet – European Housing Network, in programma a Bari mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre 2025, nella Sala Convegni del Movenpick Hotel (via Francesco Lombardi 13).

L’evento, ospitato e organizzato da Arca Puglia Centrale, vedrà la partecipazione di operatori di edilizia residenziale pubblica e sociale provenienti da diversi Paesi europei – tra cui Italia, Austria, Francia, Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito – e sarà aperto dal saluto di Piero De Nicolo, amministratore unico di Arca Puglia Centrale. La prima giornata, mercoledì 22 ottobre a partire dalle 9.30, sarà dedicata ai servizi innovativi per gli inquilini, con la presentazione dei risultati di una recente indagine condotta tra i membri della rete Eurhonet.

Giovedì 23 ottobre, sempre dalle 9.30, si terrà invece l’Assemblea Generale di Eurhonet, con l’approvazione di documenti chiave, le relazioni dei responsabili dei gruppi tematici (sostenibilità, gestione sociale, innovazione) e la definizione delle linee guida del nuovo piano triennale della rete. La due giorni barese si concluderà venerdì 24 ottobre con un programma culturale curato da Arca Puglia Centrale, pensato per far conoscere agli ospiti internazionali la ricchezza storica e artistica del territorio.

Foto repertorio