Lavori alle condotte idriche, rubinetti a secco per 16 ore a Canosa

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Canosa di Puglia (BAT). I lavori di manutenzione straordinaria riguardano l’installazione di un organo di manovra su Via Giovanni Falcone angolo Via Francesco Iacobone. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 21 ottobre 2025 su tutta la zona compresa tra Via Falcone, Via dei Platani, Via Paolo Borsellino, Via dei Tigli, Via serg. Salvatore Prudente, Via gen. del Vento, via delle Violette, Via Capurso, Via Rizzi, via di Gennaro e traverse La sospensione avrà la durata di 16 ore, a partire dalle ore 6:00 con ripristino alle ore 22:00 Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.