Bando “Lavoro Its Academy”: 150mila euro dalla Camera di Commercio Di Bari

La Camera di Commercio di Bari promuove il bando “Lavoro ITS Academy”, che destina 150mila euro alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, con l’obiettivo di sostenere l’inserimento lavorativo dei diplomati e degli studenti provenienti dalle ITS Academy del territorio.

L’iniziativa intende rafforzare il legame tra formazione tecnica e tessuto produttivo, favorendo il trasferimento di competenze e innovazione alle imprese locali, in linea con le strategie di sviluppo e competitività del sistema economico pugliese.

«Con questo bando vogliamo creare un ponte concreto tra il mondo della formazione tecnica e quello delle imprese», dichiara Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari.

«Gli ITS rappresentano un’eccellenza del nostro sistema educativo e il nostro impegno va in questa direzione: sostenere le imprese che investono nei giovani e nell’innovazione, perché il lavoro qualificato è la vera leva per la crescita del territorio».

Il bando incentiva le imprese che assumono o ospitano studenti ITS attraverso:

tirocini extracurriculari ;

; contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato ;

; contratti di apprendistato, anche a favore di categorie specifiche (diplomati over 35 o donne).

La Camera di Commercio mette a disposizione 150.000 euro complessivi per sostenere le imprese che partecipano.

Le agevolazioni variano in base alla tipologia di inserimento:

Tirocini extracurriculari: fino a 1.500 euro (40% delle spese ammissibili);

fino a (40% delle spese ammissibili); Contratti a tempo determinato per ex stagisti o diplomati ITS: fino a 3.000 euro (70% delle spese);

fino a (70% delle spese); Contratti a tempo determinato per diplomati ITS donne o over 35: fino a 3.300 euro (70% delle spese);

fino a (70% delle spese); Contratti di apprendistato o a tempo indeterminato: fino a 3.500 euro (70% delle spese).

Ogni impresa potrà presentare domanda per un massimo di due inserimenti.

Le spese devono riferirsi al periodo 1° settembre 2025 – 31 marzo 2026.

Le domande, redatte con la modulistica disponibile sul sito camerale, dovranno essere inviate esclusivamente online tramite lo sportello “Contributi alle imprese” del portale Telemaco (https://webtelemaco.infocamere.it) dalle ore 9:00 del 20 ottobre 2025 fino alle ore 12:00 del 16 dicembre 2025.

Ulteriori informazioni e la modulistica sono presenti sul sito della Camera di Commercio di Bari: https://www.ba.camcom.it/info/bando-lavoro-its-academy-25