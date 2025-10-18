SABATO, 18 OTTOBRE 2025
Bando “Lavoro Its Academy”: 150mila euro dalla Camera di Commercio Di Bari

Il bando incentiva le imprese che assumono o ospitano studenti ITS

Pubblicato da: redazione | Ven, 17 Ottobre 2025 - 13:56
La Camera di Commercio di Bari promuove il bando “Lavoro ITS Academy”, che destina 150mila euro alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, con l’obiettivo di sostenere l’inserimento lavorativo dei diplomati e degli studenti provenienti dalle ITS Academy del territorio.

L’iniziativa intende rafforzare il legame tra formazione tecnica e tessuto produttivo, favorendo il trasferimento di competenze e innovazione alle imprese locali, in linea con le strategie di sviluppo e competitività del sistema economico pugliese.

«Con questo bando vogliamo creare un ponte concreto tra il mondo della formazione tecnica e quello delle imprese», dichiara Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari.
«Gli ITS rappresentano un’eccellenza del nostro sistema educativo e il nostro impegno va in questa direzione: sostenere le imprese che investono nei giovani e nell’innovazione, perché il lavoro qualificato è la vera leva per la crescita del territorio».

Il bando incentiva le imprese che assumono o ospitano studenti ITS attraverso:

  • tirocini extracurriculari;
  • contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • contratti di apprendistato, anche a favore di categorie specifiche (diplomati over 35 o donne).

La Camera di Commercio mette a disposizione 150.000 euro complessivi per sostenere le imprese che partecipano.

Le agevolazioni variano in base alla tipologia di inserimento:

  • Tirocini extracurriculari: fino a 1.500 euro (40% delle spese ammissibili);
  • Contratti a tempo determinato per ex stagisti o diplomati ITS: fino a 3.000 euro (70% delle spese);
  • Contratti a tempo determinato per diplomati ITS donne o over 35: fino a 3.300 euro (70% delle spese);
  • Contratti di apprendistato o a tempo indeterminato: fino a 3.500 euro (70% delle spese).

Ogni impresa potrà presentare domanda per un massimo di due inserimenti.
Le spese devono riferirsi al periodo 1° settembre 2025 – 31 marzo 2026.

Le domande, redatte con la modulistica disponibile sul sito camerale, dovranno essere inviate esclusivamente online tramite lo sportello “Contributi alle imprese” del portale Telemaco (https://webtelemaco.infocamere.it) dalle ore 9:00 del 20 ottobre 2025 fino alle ore 12:00 del 16 dicembre 2025.

Ulteriori informazioni e la modulistica sono presenti sul sito della Camera di Commercio di Bari: https://www.ba.camcom.it/info/bando-lavoro-its-academy-25

